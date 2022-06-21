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Внешняя политика 21.06.2022 17:18

Алиев и Мирзиеев обсудили широкую повестку сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев во вторник в Ташкенте провели встречу в узком формате.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт узбекского лидера, главы государств обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских многоплановых отношений стратегического партнерства.

С удовлетворением было отмечено динамичное развитие двустороннего сотрудничества.

Алиев и Мирзиёев также отметили устойчивый рост объема взаимного товарооборота. Число совместных предприятий увеличилось в 4 раза.

Лидеры двух стран обсудили перспективы промышленной кооперации в нефтегазовой, газохимической, текстильной отраслях, фармацевтике, виноделии и пищевой отрасли.

«Особое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспортных коммуникаций. Отмечена важность развития мультимодальных транспортных коридоров, оптимизации тарифов на транспортировку грузов», - отмечается в информации.

Президенты отметили важность взаимодействия в развитии межрегионального сотрудничества, проведении совместных деловых и культурных мероприятий, наращивании туристического обмена.

Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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