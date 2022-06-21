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Регион 21.06.2022 17:35

ЕС обеспокоен позицией Ирана на переговорах по СВПД

Договоренность сторон о возврате к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе близка к достижению, но действия Ирана вызывают обеспокоенность, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы остаемся обеспокоенными несоблюдением Ираном соглашения", - сказал официальный представитель Борреля во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, глава европейской дипломатии в качестве координатора СВПД и его команда делают всё от них зависящее, чтобы вернуться к полному соблюдению этого соглашения по ядерной программе.

Стано напомнил о продолжении в Вене переговоров участников СВПД. По его утверждению, эти переговоры приближаются к заключительной договоренности, однако нужно последнее усилие.

"Но, пока нет полного согласия, ясно, что наши обеспокоенности останутся актуальными. Вот почему высокий представитель ЕС (по иностранным делам) и его команда стремятся добиться того, чтобы переговоры в Вене были успешными", - сказал представитель главы дипломатии Евросоюза.

На просьбу конкретно объяснить, что подразумевается под "последним усилием" и что продолжает блокировать выход на договоренность, он заявил, что идет дипломатический процесс, и внешнеполитическая служба ЕС не будет давать никаких комментариев о проходящих дискуссиях.

"Высокий представитель ЕС является координатором, но не комментатором позиций и требований различных участников ядерного соглашения. Мы как сторона-координатор пытаемся делать всё, что можем, чтобы содействовать, помогать участникам прийти к заключительному согласию с целью вернуться к полной реализации этого ядерного соглашения", - отметил Стано.

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