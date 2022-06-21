Алиев и Мирзиеев договорились о создании совместного инвестфонда для продвижения перспективных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев провели в Ташкенте переговоры в расширенном формате, стороны договорились расширять сотрудничество в сферах экономики, транспорта, АПК, туризме, гуманитарном направлении.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сайт узбекского лидера, Мирзиеев заявил, что Баку надежным стратегическим партнером Ташкента, выразил удовлетворение достигнутым уровнем взаимовыгодного сотрудничества.
Он также подтвердил приверженность дальнейшему наращиванию узбекско-азербайджанского стратегического партнерства и наполнению его новым практическим содержанием.
Мирзиеев предложил наращивать объемы взаимной торговли, расширять промышленную кооперацию, реализовать ряд проектов в машиностроительной, электротехнической, текстильной, винодельческой, пищевой, строительной, нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях.
В ходе переговоров стороны достигли договоренности по созданию совместного инвестиционного фонда для выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в двух странах.
Лидеры двух стран также отметили важность осуществления совместных проектов в свободных экономических зонах обеих стран для экспорта продукции на рынки третьих стран. В данном контексте будут также согласованы меры по повышению эффективности с использованием системы транспортных коммуникаций, в том числе железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.
«Для своевременного устранения препятствий на пути двусторонней торговли и транзита товаров будет создана специальная рабочая группа под руководством министров транспорта», - подчеркивается в информации.
Согласно договоренностям, министры сельского хозяйства подготовят «дорожную карту» по созданию кластера производства шелка, продвижению проектов в области хлопководства, внедрению инновационных разработок.
Стороны в рамках укрепления двустороннего сотрудничества договорились установить партнерские отношения между столицами и крупными городами двух стран. Мирзиеев предложил в текущем году провести в Ташкенте первый Форум регионов и выставку их промышленного потенциала.
В ходе переговоров была подчеркнута роль туризма в вопросе укрепления деловых и гуманитарных связей. Стороны намерены реализовать программы для проведения совместной туристической ярмарки.
Х.Насирзаде
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