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СНГ 21.06.2022 20:58

Режим ЧП в Молдавии будет продлен еще на 45 дней из-за рисков для безопасности

Режим чрезвычайного положения в Молдавии будет продлен еще на 45 дней, начиная с 24 июня.

Такое предложение одобрено во вторник на заседании заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Необходимость продления чрезвычайного положения аргументируется "сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины".

"Продление режима ЧП позволит оперативно реагировать и вмешиваться в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующим законодательством, в том числе для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства", - говорится в решении Комиссии.

Согласно решению комиссии, МВД подготовит проект постановления, которое утвердит правительство, а затем будет передано парламенту на утверждение.

Чрезвычайное положение в Молдавии было введено 24 февраля сроком на 60 дней. В апреле режим ЧП был продлен парламентом еще на 60 дней.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЧП, РЕЖИМ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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