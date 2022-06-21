В Париже заявляют о наличии консенсуса в ЕС по поводу статуса Украины

Предстоящий 23-24 июня в Брюсселе Европейский совет в значительной мере будет посвящен Украине и рассмотрению заявок о статусе государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

"Сегодня у нас была дискуссия, которая позволила продемонстрировать широкий консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус по рассмотрению этих досье. И особенно, что касается Украины, возможности признать статус кандидата в кратчайшие сроки", - сообщил высокопоставленный французский чиновник на пресс-конференции во вторник в Люксембурге после заседания Совета ЕС по общим вопросам, который готовил европейский саммит 23-24 июня.

"Это дебаты, которые теперь переходят к главам государств и правительств. Но я считаю, что мы поработали для того, чтобы европейское единство как основополагающий фактор могло снова проявиться, и мы смогли бы пережить по этому поводу позитивный, важный, может быть, исторический момент в конце этой недели", - сказал Бон.

При этом он отметил, что министры подчеркнули: "процесс вступления не означает немедленного вступления". Это "требовательный и долгий процесс".

Бон также сказал, что "теперь есть европейская воля заявить Украине, может и другим, но Украине как символу и конкретному решению: отсчет времени обсуждения европейской интеграции пошел".

Министр-делегат сообщил, что европейские лидеры рассмотрят на саммите заявки на кандидатский статус от трех стран: Украины, Молдавии и Грузии, уточнив, что "каждое из досье рассматривается специфическим образом на условиях", определенных Европейской комиссией (ЕК) и различающихся для каждой страны.