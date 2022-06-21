В Париже заявляют о наличии консенсуса в ЕС по поводу статуса Украины

Предстоящий 23-24 июня в Брюсселе Европейский совет в значительной мере будет посвящен Украине и рассмотрению заявок о статусе государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.
"Сегодня у нас была дискуссия, которая позволила продемонстрировать широкий консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус по рассмотрению этих досье. И особенно, что касается Украины, возможности признать статус кандидата в кратчайшие сроки", - сообщил высокопоставленный французский чиновник на пресс-конференции во вторник в Люксембурге после заседания Совета ЕС по общим вопросам, который готовил европейский саммит 23-24 июня.
"Это дебаты, которые теперь переходят к главам государств и правительств. Но я считаю, что мы поработали для того, чтобы европейское единство как основополагающий фактор могло снова проявиться, и мы смогли бы пережить по этому поводу позитивный, важный, может быть, исторический момент в конце этой недели", - сказал Бон.
При этом он отметил, что министры подчеркнули: "процесс вступления не означает немедленного вступления". Это "требовательный и долгий процесс".
Бон также сказал, что "теперь есть европейская воля заявить Украине, может и другим, но Украине как символу и конкретному решению: отсчет времени обсуждения европейской интеграции пошел".
Министр-делегат сообщил, что европейские лидеры рассмотрят на саммите заявки на кандидатский статус от трех стран: Украины, Молдавии и Грузии, уточнив, что "каждое из досье рассматривается специфическим образом на условиях", определенных Европейской комиссией (ЕК) и различающихся для каждой страны.
Баку и Ташкент договорились в 2022г создать совместный инвестфонд
Мирзиеев назвал историческим и прорывным визит Алиева в Узбекистан
Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по ВТС - Алиев
Нафтогаз считает достаточным запас газа к зиме в 15 млрд куб. м, пробует договориться об импорте СПГ
Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля
Southwestern Energy запускает программу обратного выкупа акций на $1 млрд
Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ