Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в среду отправится в Турцию на переговоры, в ходе которых обсудит ситуацию с поставками зерна с Украины, сообщает во вторник The Independent.
"Мы делаем все что можем для того, чтобы обеспечить экспорт зерна с Украины. Завтра я направлюсь в Турцию для того, чтобы обсудить, что можно сделать еще", - приводит ее слова газета.
По ее словам, "на достижение этой цели есть всего несколько недель ".
Ранее во вторник сообщалось, что в течение ближайших 10 дней в Стамбуле планируются переговоры по организации экспорта зерна с Украины, в которых могут принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.
До планируемой встречи в Стамбуле в РФ отправится турецкая военная делегация для того, чтобы обсудить меры, которые можно предпринять для экспорта зерна через порты на Украине.
Ранее в июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым предложенный в ООН план по вывозу украинского зерна. Он сообщил, что обсуждается механизм создания "зернового коридора" в Черном море при содействии ООН, России, Украины и Турции.
До этого Bloomberg сообщал со ссылкой на свои источники, что РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы. По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.
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