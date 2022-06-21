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Дальнее зарубежье 21.06.2022 23:33

Власти ФРГ готовятся вскоре объявить о чрезвычайных мерах для обеспечения газоснабжения

Правительство ФРГ в течение 5-10 дней собирается задействовать чрезвычайный план действий для обеспечения снабжения газом, сообщает во вторник издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в энергетической отрасли Германии.

По данным издания, Минэкономики ФРГ накануне уведомило эту отрасль о предстоящих шагах и о том, что вскоре власти объявят "тревожный уровень" в ситуации с газоснабжением. При этом, по данным Die Welt, это постановление властей может немедленно и значительно повысить цены на газ для всех потребителей.

Однако точной информации, насколько могут вырасти цены на газ, нет. Также неясно, почему о возможном решении об экстренных мерах могут объявить именно сейчас, отмечает газета. Однако, по различным подсчетам, в нынешней ситуации семья из трех человек в ФРГ может столкнуться с дополнительными платежами в 2 тыс. евро.

Власти страны могут прибегнуть к такому плану действий в случае серьезного сокращения поставок газа или длительных технических проблем с соответствующей инфраструктурой или долгосрочных проблем с газовыми поставками. Die Welt поясняет, что вслед за "тревожным уровнем" следует лишь "экстренный уровень", когда распределение газа осуществляется не за счет рыночных механизмов, а централизованно.

Также ранее во вторник агентство ЭФЭ сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.

Накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что ситуация с запасами газа в Германии на зимний период остается серьезной, призвал к экономии газа и расширению использования угля для обеспечения работы электростанций.

Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy.

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Тэги: ФРГ, ГАЗ, ЧП, ПЛАН


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