Финляндия 1 июля отменит ограничения на выдачу виз россиянам

Финляндия с 1 июля снимает ограничения на прием визовых заявлений от граждан РФ, подать документы можно по предварительной записи, сообщает посольство республики в России.
"В связи со снятием ограничений на въезд, Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля. Документы принимаются в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи", - говорится в сообщении дипмиссии.
Как отметили в посольстве, между ЕС и Россией существует действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. "Со стороны ЕС приостановка действия соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности, дипломатов и бизнесменов", - подчеркнули в дипмиссии.
Финляндия снимает антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Путешественникам потребуется загранпаспорт и шенгенская виза. Однако в России пока еще не отменены ограничения на выезд через сухопутные границы, а воздушное сообщение между странами приостановлено из-за санкций на авиационную отрасль РФ.
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