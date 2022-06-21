В Ростовской области потерпел крушение самолет Су-25, летчик погиб

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, летчик, погиб, причина аварии, по предварительным данным, - техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб", - сообщил округ.
По словам военных, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.
17 июня Су-25 упал в Белгородской области во время планового учебно-тренировочного полета, летчик тогда катапультировался, сообщал в Западный военный округ (ЗВО). Тогда военные также заявили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.
Экипаж - один человек.
Серийно самолёты этого типа выпускались в СССР на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.
Сообщалось, что в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов. Более 80 штурмовиков было модернизировано в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии.
В 2015 году была представлена самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3. В результате модернизации боевая эффективность самолетов увеличена почти в два раза за счет применения более точных боеприпасов, современной электроники и бортового комплекса обороны "Витебск".
Баку и Ташкент договорились в 2022г создать совместный инвестфонд
Мирзиеев назвал историческим и прорывным визит Алиева в Узбекистан
Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по ВТС - Алиев
Нафтогаз считает достаточным запас газа к зиме в 15 млрд куб. м, пробует договориться об импорте СПГ
Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля
Southwestern Energy запускает программу обратного выкупа акций на $1 млрд
Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ