В Ростовской области потерпел крушение самолет Су-25, летчик погиб

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области, летчик, погиб, причина аварии, по предварительным данным, - техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб", - сообщил округ.

По словам военных, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.

17 июня Су-25 упал в Белгородской области во время планового учебно-тренировочного полета, летчик тогда катапультировался, сообщал в Западный военный округ (ЗВО). Тогда военные также заявили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.

Экипаж - один человек.

Серийно самолёты этого типа выпускались в СССР на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.

Сообщалось, что в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов. Более 80 штурмовиков было модернизировано в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии.

В 2015 году была представлена самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3. В результате модернизации боевая эффективность самолетов увеличена почти в два раза за счет применения более точных боеприпасов, современной электроники и бортового комплекса обороны "Витебск".