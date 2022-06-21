Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву за братскую помощь в восстановлении Карабаха и за решение построить в качестве дара школу в освобожденном городе Физули.
«Хочу выразить особую благодарность за братскую помощь в восстановлении Карабаха и за решение президента Шавката Миромоновича построить в освобожденном городе Физули школу в качестве дара. Работы уже начались, и школу планируется сдать к следующему учебному году»,- сказал Алиев в ходе переговоров в расширенном формате в Ташкенте.
Глава государства отметил, что Азербайджан очень высоко оценивает подобный шаг.
« Мы очень ценим это. Это первый такой большой подарок, сделанный нам. Мы до сих пор восстанавливаем Карабах своими силами. Конечно, братство очень важно для нас. Потому что сразу после окончания Второй Карабахской войны, когда мы встретились с Шавкатом Миромоновичем, он выдвинул такую инициативу, и это предложение было с благодарностью принято. С практической точки зрения эта школа также будет символом нашего братства и на века останется в памяти азербайджанского народа», - сказал
Баку и Ташкент договорились в 2022г создать совместный инвестфонд
Мирзиеев назвал историческим и прорывным визит Алиева в Узбекистан
Баку и Ташкент предпримут дополнительные шаги по ВТС - Алиев
Нафтогаз считает достаточным запас газа к зиме в 15 млрд куб. м, пробует договориться об импорте СПГ
Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля
Southwestern Energy запускает программу обратного выкупа акций на $1 млрд
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Суд в Молдавии продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Игоря Додона
Глава правительства Грузии приглашен на саммит НАТО в Мадриде
Финляндия 1 июля отменит ограничения на выдачу виз россиянам
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ