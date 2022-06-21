Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву за братскую помощь в восстановлении Карабаха и за решение построить в качестве дара школу в освобожденном городе Физули.

«Хочу выразить особую благодарность за братскую помощь в восстановлении Карабаха и за решение президента Шавката Миромоновича построить в освобожденном городе Физули школу в качестве дара. Работы уже начались, и школу планируется сдать к следующему учебному году»,- сказал Алиев в ходе переговоров в расширенном формате в Ташкенте.

Глава государства отметил, что Азербайджан очень высоко оценивает подобный шаг.

« Мы очень ценим это. Это первый такой большой подарок, сделанный нам. Мы до сих пор восстанавливаем Карабах своими силами. Конечно, братство очень важно для нас. Потому что сразу после окончания Второй Карабахской войны, когда мы встретились с Шавкатом Миромоновичем, он выдвинул такую ​​инициативу, и это предложение было с благодарностью принято. С практической точки зрения эта школа также будет символом нашего братства и на века останется в памяти азербайджанского народа», - сказал