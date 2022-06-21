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СНГ 21.06.2022 23:13

Суд в Молдавии продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Игоря Додона

Суд в Молдавии продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Игоря Додона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд удовлетворил запрос прокуратуры о продлении предварительного заключения для экс-президента Молдавии Игоря Додона, сообщили в Генпрокуратуре.

"Этого и стоило ожидать в условиях "реформированной юстиции", - заявил в свою очередь Додон журналистам у здания суда.

Он отметил, что адвокаты опротестуют решение суда в Апелляционной палате Кишинева.

Также под арестом в следственном изоляторе еще на 30 суток останется родственник Додона (шурин - брат супруги экс-президента) Петр Мериняну, который тоже проходит подозреваемым по делу о коррупции. Мериняну известен тем, что во время обысков пытался проглотить расписку. Его задержали 24 мая вместе с Додоном после обысков.

Как сообщалось, после задержания 24 мая Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и давлением на оппозицию. Находясь под домашним арестом, Додон, который практически ушел из политики в последние полгода, посредством социальных сетей стал активно критиковать нынешние власти.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ДОДОН, АРЕСТ, ПРОДЛЕНИЕ


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