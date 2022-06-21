Мирзиеев назвал историческим и прорывным визит Алиева в Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сформированы все необходимые условия для углубления стратегического партнерства сторон.
"Итоги исторического государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева носят поистине прорывной характер. Мы сегодня сформировали все условия для дальнейшего укрепления дружбы двух братских народов и углубления стратегического партнерства наших стран",- сказал Мирзиеев во вторник на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров.
По его словам, на встречах в узком и расширенном форматах стороны подробно обсудили вопросы двусторонней повестки.
"Переговоры еще раз продемонстрировали, что мы готовы и далее всемерно укреплять взаимодействие в интересах наших народов. Только что был подписан солидный пакет документов. Среди них - Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, которая открывает новый этап в двусторонних отношениях. Мы также определили ключевые направления взаимодействия", - заявил Мирзиеев.
По его словам, значительно вырос товарооборот. Количество совместных предприятий и проектов увеличилось в 4 раза. Стороны уверены, для кардинальной активизации взаимодействия имеются широкие возможности, прежде всего фактор взаимодополняемости экономик.
"Пример тому запуск совместного производства автомобилей в Гаджигабуле, расширение сотрудничества в области шелководства. Прорабатываются десятки новых проектов в добывающей отрасли, нефтехимии, фармацевтике, производстве стройматериалов, готового текстиля, продуктов питания, ювелирных изделий, виноделии", - отметил он.
Мирзиеев подчеркнул, что другое стратегическое направление - это развитие транспортных коммуникаций. "Сегодня увеличиваются объемы грузоперевозок, в том числе по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Стороны договорились развивать новые коридоры, увеличивать мультимодальные перевозки, создавать благоприятные условия для транспортных предприятий", - сказал президент Узбекистана.
Б.Рустамбеков
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