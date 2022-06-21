Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля

Дополнительные рейсы из аэропорта Грозного (Чечня) в Баку открываются с 1 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
Так, с 1 июля авиакомпании UTair увеличивает частоту рейсов на рейсе Баку - Грозный и обратно - до 7 в неделю. Ранее рейсы выполнялись дважды в неделю.
Р.Ахмедов
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