Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля

Дополнительные рейсы из аэропорта Грозного (Чечня) в Баку открываются с 1 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Так, с 1 июля авиакомпании UTair увеличивает частоту рейсов на рейсе Баку - Грозный и обратно - до 7 в неделю. Ранее рейсы выполнялись дважды в неделю. Р.Ахмедов

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