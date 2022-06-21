Баку и Ташкент договорились в 2022г создать совместный инвестфонд

Баку и Ташкент договорились в 2022 году создать совместный инвестиционный фонд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«Мы будем уделять особое внимание проектам по кооперации. Мы успешно запустили проект по производству автомобилей в Гаджикабуле (Азербайджан), развиваем сотрудничества в сфере шелководства. По автомобилестроению мы договорились расширить производство. Мы работаем над десятками новых проектов в сферах добычи, нефтехимии, фармацевтики, производства стройматериалов и текстиля, пищевой продукции, ювелирных изделий. Для этого мы договорились в текущем году запустить совместный инвестиционный фонд», - сказал Мирзиеев в Ташкенте во вторник на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, совместной межправительственной комиссии поручено принять программу промышленной кооперации.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанского лидера, Мирзиеев подчеркнул, что стороны договорились о том, что президенты двух стран каждый месяц будут проверять ход выполнения достигнутых договоренностей. «Поэтому сопредседатели межправительственной комиссии будут ежемесячно проводить обмен мнениями. Мы даже договорились, что на начальном этапе сопредседатели будут встречаться раз в месяц, будут изучать ситуацию для достижения реального результата», - подчеркнул он.
Он добавил, что Узбекистан и Азербайджан «действительно повышают отношения на новый уровень». «Мы хотим, чтобы были реальные результаты, и чтобы народы двух стран почувствовали это», - сказал Мирзиеев.
Р.Ахмедов
Нафтогаз считает достаточным запас газа к зиме в 15 млрд куб. м, пробует договориться об импорте СПГ
Дополнительные рейсы из Грозного в Азербайджан открываются с 1 июля
Southwestern Energy запускает программу обратного выкупа акций на $1 млрд
Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Суд в Молдавии продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Игоря Додона
Глава правительства Грузии приглашен на саммит НАТО в Мадриде
Финляндия 1 июля отменит ограничения на выдачу виз россиянам
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ