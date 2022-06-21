Баку и Ташкент договорились в 2022г создать совместный инвестфонд

Баку и Ташкент договорились в 2022 году создать совместный инвестиционный фонд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Мы будем уделять особое внимание проектам по кооперации. Мы успешно запустили проект по производству автомобилей в Гаджикабуле (Азербайджан), развиваем сотрудничества в сфере шелководства. По автомобилестроению мы договорились расширить производство. Мы работаем над десятками новых проектов в сферах добычи, нефтехимии, фармацевтики, производства стройматериалов и текстиля, пищевой продукции, ювелирных изделий. Для этого мы договорились в текущем году запустить совместный инвестиционный фонд», - сказал Мирзиеев в Ташкенте во вторник на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, совместной межправительственной комиссии поручено принять программу промышленной кооперации.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанского лидера, Мирзиеев подчеркнул, что стороны договорились о том, что президенты двух стран каждый месяц будут проверять ход выполнения достигнутых договоренностей. «Поэтому сопредседатели межправительственной комиссии будут ежемесячно проводить обмен мнениями. Мы даже договорились, что на начальном этапе сопредседатели будут встречаться раз в месяц, будут изучать ситуацию для достижения реального результата», - подчеркнул он.

Он добавил, что Узбекистан и Азербайджан «действительно повышают отношения на новый уровень». «Мы хотим, чтобы были реальные результаты, и чтобы народы двух стран почувствовали это», - сказал Мирзиеев.

Р.Ахмедов