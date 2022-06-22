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Дальнее зарубежье 22.06.2022 09:16

Байден планирует поговорить с лидером Китая

Президент США Джо Байден сообщил о планах поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином, однако не уточнил подробности.

"Я планирую поговорить с Си Цзиньпином. Время разговора ещё не согласовали", - сказал Байден журналистам во вторник.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что власти США работают над организацией возможного телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина этим летом.

Источники не уточняли, какие темы могут обсуждать лидеры двух стран. Однако ранее в администрации Байдена отмечали необходимость установить рамки в двусторонних отношениях, которые не позволят перерасти разногласиям Вашингтона и Пекина в полномасштабный кризис.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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