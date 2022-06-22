Ирландия заморозила почти 2 млн евро активов, имеющих отношение к попавшим под санкции российским гражданам и организациям

В Ирландии по последним данным заморожены активы российских частных лиц и организаций на общую сумму примерно 2 млн евро, сообщила во вторник газета The Irish Times со ссылкой на представителя МИД Ирландии.

"Ирландия заморозила 1,72 млн евро активов, имеющих отношение к попавшим под санкции российским гражданам и организациям", - пишет газета.

Издание отметило, что накануне Центральный банк Ирландии напомнил деловым и профессиональным организациям страны о необходимости соблюдения запретов, принятых на уровне ЕС в отношении России.

Соответствующие послания направлены в Юридическое общество Ирландии, Адвокатскую коллегию, торговые палаты, счетные ведомства ирландского конгресса профсоюзов, другие деловые организации, пишет The Irish Times.