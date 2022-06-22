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Дальнее зарубежье 22.06.2022 09:23

Ирландия заморозила почти 2 млн евро активов, имеющих отношение к попавшим под санкции российским гражданам и организациям

В Ирландии по последним данным заморожены активы российских частных лиц и организаций на общую сумму примерно 2 млн евро, сообщила во вторник газета The Irish Times со ссылкой на представителя МИД Ирландии.

"Ирландия заморозила 1,72 млн евро активов, имеющих отношение к попавшим под санкции российским гражданам и организациям", - пишет газета.

Издание отметило, что накануне Центральный банк Ирландии напомнил деловым и профессиональным организациям страны о необходимости соблюдения запретов, принятых на уровне ЕС в отношении России.

Соответствующие послания направлены в Юридическое общество Ирландии, Адвокатскую коллегию, торговые палаты, счетные ведомства ирландского конгресса профсоюзов, другие деловые организации, пишет The Irish Times.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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