Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки

Пассажирский самолет MD-82 загорелся во время посадки в международном аэропорту Майами, легкие травмы получили три человека, сообщило агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что на борту авиалайнера находились 126 человек, во время посадки у него сломалась передняя стойка шасси. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавшие доставлены в медучреждения, остальные автобусами от места остановки самолета - к терминалу.
Уточняется, что ряд рейсов в аэропорту был задержан, служба пожарной охраны сообщила, что возгорание взято под контроль, устраняют последствия утечки топлива.
Расследование причин аварии начнется в среду, информировал Национальный совет по безопасности на транспорте.
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