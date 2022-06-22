Цены на нефть вновь перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $111,27 за баррель, что на $3,38 (2,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,52 (0,5%), до $114,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,94 за баррель, что на $3,58 (3,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,53 (1,4%), до $109,52 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.