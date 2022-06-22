В МИД заявили о готовности России экспортировать 25 млн тонн зерна и 22 млн тонн удобрений до конца года

Россия до конца года сможет поставить на мировой рынок около 25 миллионов тонн зерна и не менее 22 миллионов тонн удобрений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем готовность и далее выполнять свои обязательства по экспорту зерновых, удобрений, энергоносителей, другой критически важной продукции. До конца года Россия сможет поставить на мировые рынки порядка 25 миллионов тонн зерна и не менее 22 миллионов удобрений", - сказала Захарова во вторник на брифинге.

"Несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг, продолжаем коммерческие поставки продовольствия по двусторонним каналам и оказание продовольственной помощи нуждающимся по линии Всемирной продовольственной программы", - добавила представитель МИД.