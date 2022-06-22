Денежная масса в Азербайджане достигла рекордного уровня в 37 млрд манатов

Денежная масса в широком определении (М3, наличные деньги, срочные вклады, вклады до востребования и депозиты) в Азербайджане в январе-мае 2022 года выросла на 3,8% - до 37 млрд 1,1 млн манатов, что является рекордным показателем, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В мае 2022 года денежная масса увеличилась на 6,8%.
В структуре денежной массы, объем наличных денег в обращении (агрегат М0) на 31 мая составил 11 млрд 252 млн манатов, рост за май на 3,8%, в январе-мае - на 2,8%.
Денежный агрегат М1 (наличные деньги, вклады до востребования и депозиты) составил 21 млрд 888,4 млн манатов. Рост за май составил 4,8%, за 5 месяцев - на 6,3%.
Денежный агрегат М2 (наличные деньги, вклады до востребования, срочные вклады и депозиты в манатах) составляет 25 млрд 371,1 млн манатов, рост за май на 4,8%, с начала года - на 6,3%.
Депозиты в иностранной валюте на конец мая составили 11 млрд 630 млн манатов, рост за 5 месяцев на 8%, в мае - на 1,8%. Доля депозитов в иностранной валюте в структуре широкой денежной массы на 31 мая 2022 года составляет 31,4% против 32% на конец апреля.
Р.Ахмедов
Декларация об углублении стратегического партнерства является дорожной картой для совместной деятельности Азербайджана и Узбекистана - Алиев
Баку и Ташкент договорились в 2022г создать совместный инвестфонд
Алиев ознакомился с рядом исторических объектов в Хиве
Школа в Физули, строящаяся Узбекистаном, будет готова к следующему учебному году - Алиев
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Премьер-министр Шри-Ланки заявил, что экономика страны «рухнула»
На борту самолета Ан-30, разбившегося в Якутии, было семь человек
Ответные меры РФ на запрет Литвой транзита в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения - Песков
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ