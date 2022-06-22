Денежная масса в Азербайджане достигла рекордного уровня в 37 млрд манатов

Денежная масса в широком определении (М3, наличные деньги, срочные вклады, вклады до востребования и депозиты) в Азербайджане в январе-мае 2022 года выросла на 3,8% - до 37 млрд 1,1 млн манатов, что является рекордным показателем, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В мае 2022 года денежная масса увеличилась на 6,8%.

В структуре денежной массы, объем наличных денег в обращении (агрегат М0) на 31 мая составил 11 млрд 252 млн манатов, рост за май на 3,8%, в январе-мае - на 2,8%.

Денежный агрегат М1 (наличные деньги, вклады до востребования и депозиты) составил 21 млрд 888,4 млн манатов. Рост за май составил 4,8%, за 5 месяцев - на 6,3%.

Денежный агрегат М2 (наличные деньги, вклады до востребования, срочные вклады и депозиты в манатах) составляет 25 млрд 371,1 млн манатов, рост за май на 4,8%, с начала года - на 6,3%.

Депозиты в иностранной валюте на конец мая составили 11 млрд 630 млн манатов, рост за 5 месяцев на 8%, в мае - на 1,8%. Доля депозитов в иностранной валюте в структуре широкой денежной массы на 31 мая 2022 года составляет 31,4% против 32% на конец апреля.

Р.Ахмедов