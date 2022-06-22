Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920 человек, свыше 600 ранены, передает в среду канал Tolo News. "920 человек скончались, 610 ранены", - приводит канал заявление замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафутдина Муслима. Ранее сообщалось о 280 погибших и 595 пострадавших. Землетрясение произошло в ночь на среду, оно коснулось провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

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