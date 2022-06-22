Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки в госбюджете-2022

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в среду принял в первом чтении проект поправок в законе «О госбюджете на 2022 год».
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», министр финансов Самир Шарифов подчеркнул, что доходы госбюджета на 2022 год предлагается увеличить на 2 млрд 381,8 млн манатов или на 8,9% - до 29 млрд 197,8 млн манатов.
При этом 53,2% или 15 млрд 538 млн манатов от всех доходов будут сформированы в нефтяном секторе, 46,8% или 13 млрд 660 млн манатов - доля ненефтяного сектора.
Шарифов отметил, что согласно поправкам, дополнительные расходы в размере 2 млрд 986 млн манатов, которые будут выделены по следующим направлениям: для создания дорожно-транспортной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также для усовершенствования транспортных коммуникаций в других регионах страны - 1 млрд 477 млн манатов, увеличение обороноспособности и госбезопасности страны - 588 млн манатов, восстановление жилых и нежилых объектов в регионах, пострадавших во время Второй Карабахской войны - 34 млн манатов, в сфере социальной защиты, включая финансовая помощь трудовой пенсии, выплаты зарплат, компенсаций - 519 млн манатов, дополнительный резерв для мероприятий в сфере продовольственной безопасности - 193 млн манатов, для поддержки развития предпринимательства - 163 млн манатов, коммунальных и коммуникационные расходы - 42 млн манатов.
Эти расходы, по словам министра, будут обеспечены за счет дополнительных следующих доходов: ненефтяных - 1 млрд 351 млн манатов, нефтяных - 848 млн манатов, перераспределения средств по отдельным статьям расходам - 561 млн манатов.
В целом, в результате поправок расходы госбюджета увеличатся на 2 млрд 424,8 млн манатов или на 8,1% - до 32 млрд 303,8 млн манатов. В структуре расходов 62,7% или 20 млрд 247 млн манатов будут составлять текущие расходы, 31,8% или 10 млрд 265 млн манатов - капитальные расходы, 5,5% или 1 млрд 792 млн манатов - расходы, направленные на обслуживание госдолга.
Глава Минфина добавил, что согласно пересмотренным макроэкономическим прогнозам, номинальный объем ВВП на 2022 год теперь прогнозируется на уровне 115,4 млрд манатов, в том числе ненефтяной ВВП - 65,7 млрд манатов, среднегодовая экспортная цена на нефть - $85 за баррель, среднегодовая инфляция - 12,5%.
Х.Насирзаде
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