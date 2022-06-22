Премьер-министр Шри-Ланки заявил, что экономика страны «рухнула»

Экономика Шри-Ланки "полностью рухнула", теперь страна не может позволить себе покупку импортной нефти, заявил в среду премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

"Мы столкнулись с ситуацией, которая гораздо серьезнее простой нехватки топлива, газа, электричества и продовольствия. Наша экономика полностью рухнула. Это самая серьезная проблема на сегодняшний день", - цитирует Викрамасингхе агентство Associated Press.

Премьер-министр сообщил, что долг крупнейшей нефтегазовой компании Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation на сегодняшний день составляет $700 млн, в связи с чем "ни одна страна или организация мира не готова предоставить нам топливо".

По словам Викрамасингхе, правительство не смогло вовремя принять меры, чтобы изменить ситуацию, поскольку золотовалютные резервы Шри-Ланки сократились.

В настоящее время в Шри-Ланке почти нет бензина, а также наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.

В мае на фоне протестов, которые сопровождались беспорядками, в отставку ушел прежний глава правительства, старший брат президента Махинда Раджапакса. Однако протестующие не прекратили акции, они, в частности, требуют отставки и президента Готабаи Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.