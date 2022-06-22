Банки в Азербайджане за 5 мес. увеличили активы на 7,6%, прибыль – на 21,3%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 мая 2022 года достигли нового рекордного уровня в 41 млрд 371,5 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-мае 2022 года активы банков увеличились на 7,6%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
Кредитный портфель банков на конец мая составил 18 млрд 98,3 млн манатов (рост на 8,6% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 78,5 млн манатов (рост на 2,2% - ИФ).
Обязательства банков равны 36 млрд 293 млн манатов (рост на 8,4%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 290,9 млн манатов (спад на 8,8%). Депозитный портфель в банках составляет 29 млрд 737,6 млн манатов (рост на 10,4%), в том числе вклады населения – 10 млрд 389 млн манатов (рост на 15%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-май 2022 года составила 331,5 млн манатов (рост на 21,3% по сравнению с январем-маем 2021 года - ИФ).
За отчетный период процентные доходы банков составили 1 млрд 33,7 млн манатов (рост на 23,8%), в том числе 852,8 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,2%).
Непроцентные доходы банков составили 426 млн манатов (рост на 27,5%).
Процентные расходы банков составили 245,1 млн манатов (рост на 11,8%), в том числе по депозитам – 169,8 млн манатов (рост на 19,8%).
Непроцентные расходы банков равны 769,6 млн манатов (рост на 46,7%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-мая 2022 года составила 503,7 млн манатов (рост на 22,5%).
В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 404,7 млн манатов (рост на 25%), выплаты по налогу на прибыль – 73,1 млн манатов (рост на 44,5%).
На 31 мая 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.
В целом, банки имеют 491 филиал (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 2,5%) и 96 отделений (97 на конец 2021г).
В банковском секторе Азербайджана работают 21,379 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 5,2% - ИФ).
Х.Насирзаде
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