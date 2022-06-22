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Транспорт и связь 22.06.2022 14:02

AZAL в июле начнет выполнение полетов из Баку в Тбилиси

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 1 июля начнет выполнение полетов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

В настоящее время полеты по направлению Баку-Тбилиси-Баку также выполняет лоукостер Buta Airways ежедневно два раза в день .

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРУЗИЯ, AZAL, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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