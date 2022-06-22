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СНГ 22.06.2022 14:19

Ответные меры РФ на запрет Литвой транзита в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения - Песков

В Кремле заявили, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

На вопрос журналистов, какие конкретно меры намерена предпринять Москва в ответ на действия литовских властей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сейчас идет процесс выработки решения".

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждаются ли конкретные меры, представитель Кремля отметил: "Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется".

"Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить. О каких конкретно мерах идет речь, сейчас говорить преждевременно", - подчеркнул Песков.

Касаясь конкретных сроков принятия ответных мер, представитель Кремля сказал: "Когда мы будем готовы, тогда и можно ожидать. Нет никакой заданной формы. Здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, чтобы уложиться в какие-то сроки".

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