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Финансы 22.06.2022 14:30

Страховщики Азербайджана за 5 месяцев увеличили премии на 7,2%, выплаты - сократили в 1,6 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-мае 2022 года составили 426 млн 637,8 тыс. манатов, что на 7,2% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 318 млн 65,4 тыс. манатов (рост на 20,1%) или 74,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 176 млн 667,6 тыс. манатов (рост на 29,4%), по страхованию иному, чем жизнь – 141 млн 397,8 тыс. манатов (рост на 10,2%).

По обязательным видам страхования премии составили 108 млн 572,4 тыс. манатов (спад на 18,5%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по медицинскому страхованию (75 млн 804 тыс. манатов), страхованию на дожитие (164 млн 810,1 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (39 млн 332,5 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 65,6% поступлений страховщиков.

За январь-май 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 129 млн 32,7 тыс. манатов, что в 1,6 раза меньше показателя 5 месяцев 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 90 млн 598,5 тыс. манатов (спад в 1,7 раза) или 70,2% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 50 млн 798,2 тыс. манатов (спад в 2,3 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 39 млн 800,3 тыс. манатов (рост на 15,9%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 38 млн 434,2 тыс. манатов (спад на 32,2%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (35 млн 942,5 тыс. манатов), на дожитие (49 млн 286,6 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (31 млн 436,6 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 90,4% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-мае 2022 года в 2,3 раза сократились по сравнению с январем-маем 2021 года.

На конец мая в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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