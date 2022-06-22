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ТЭК 22.06.2022 14:33

Европе нужно быть готовой к полному прекращению экспорта газа из РФ - Бироль

Европа должна срочно готовиться к полному прекращению поставок природного газа из России, приняв меры по сокращению потребления и поддержанию работоспособности стареющих АЭС, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете "Файнэншл таймс".

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы подходим к зиме, тем больше понимаем намерения России. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние РФ в зимние месяцы", - сообщил Бироль.

Он отметил, что решения ряда стран по запуску старых угольных электростанций, принятые на текущей неделе, оправданы масштабами энергокризиса, несмотря на возможный рост выбросов углерода. Такие меры, по мнению главы МЭА, позволят сохранить запасы газа для зимы.

Бироль напомнил, что актуальным решением проблемы по-прежнему остается возможное нормирование поставок газа.

Ранее глава МЭА сообщал, что европейские страны смогут обойтись без российского газа даже суровой зимой, если снизить отопление домов на два градуса. По его мнению, это позволило бы сэкономить до 20 млрд кубометров природного газа, что равносильно его поступлению по "Северному потоку".

Как сообщалось, Россия сократила экспорт газа в европейские страны в связи с отказом ряда контрагентов оплачивать поставки по новой системе расчетов - в рублях. В частности, уже утратили возможность получения газа из РФ Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания и частично ФРГ.

Кроме того, прокачка была сокращена из-за санкций на фоне задержек с поставкой оборудования для "Северного потока" из Канады.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЭКСПОРТ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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