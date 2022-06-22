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СНГ 22.06.2022 17:03

Путин сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС

Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран", - сказал Путин в среду в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Кроме того, Путин отметил, что совместно с партнёрами по БРИКС ведётся разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов.

"Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятёрки". Идёт расширение географии использования российской платёжной системы "Мир", - добавил президент РФ.

Путин сказал, что в России принимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций и укрепление торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами.

"Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам", - заявил Путин.

Он также обратил внимание на то, что власти РФ ориентируются на стимулирование частной инициативы. "Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", - пояснил президент.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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