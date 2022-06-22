Грузия не меньше Украины и Молдовы достойна статуса кандидата в члены ЕС - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил сожаление в связи с отказом Еврокомиссии рекомендовать присвоить его стране статус кандидата в члены ЕС, отметив, что в Тбилиси ждут окончательного решения Евросоюза на этой неделе.

"Мы по всем показателям опережаем Украину и Молдову, которые, вероятно, получат статус кандидата по вступлению в Евросоюз. Мы услышали, что Украине дают статус, так как она находится в войне, услышали, что Молдова получает также статус в связи с разными причинами. В нашем случае предоставляется "европейская перспектива" - это, безусловно, печально, так как мы также ждали получения статуса кандидата, но мы продолжим движение в направлении евроинтеграции", - сказал Гарибашвили в среду в парламенте Грузии.

"Хочу сказать и о том, что наши оппозиционеры, в том числе, находящиеся в этом зале, постоянно посещали Брюссель и убеждали европарламентариев, что Грузия недостойна получить статус кандидата на членство в Евросоюз", - добавил премьер.

Его выступление было дважды прервано депутатами от оппозиционной фракции "Единое национальное движение", выкриками выражавших протест против слов премьера о том, что 17 июня Еврокомиссия приняла "историческое" решение, рекомендовав Евросоюзу открыть Грузии "европейскую перспективу".