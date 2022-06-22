Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 110.65 +0.79 Brent 114.65 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.06.2022 18:03

Грузия не меньше Украины и Молдовы достойна статуса кандидата в члены ЕС - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил сожаление в связи с отказом Еврокомиссии рекомендовать присвоить его стране статус кандидата в члены ЕС, отметив, что в Тбилиси ждут окончательного решения Евросоюза на этой неделе.

"Мы по всем показателям опережаем Украину и Молдову, которые, вероятно, получат статус кандидата по вступлению в Евросоюз. Мы услышали, что Украине дают статус, так как она находится в войне, услышали, что Молдова получает также статус в связи с разными причинами. В нашем случае предоставляется "европейская перспектива" - это, безусловно, печально, так как мы также ждали получения статуса кандидата, но мы продолжим движение в направлении евроинтеграции", - сказал Гарибашвили в среду в парламенте Грузии.

"Хочу сказать и о том, что наши оппозиционеры, в том числе, находящиеся в этом зале, постоянно посещали Брюссель и убеждали европарламентариев, что Грузия недостойна получить статус кандидата на членство в Евросоюз", - добавил премьер.

Его выступление было дважды прервано депутатами от оппозиционной фракции "Единое национальное движение", выкриками выражавших протест против слов премьера о том, что 17 июня Еврокомиссия приняла "историческое" решение, рекомендовав Евросоюзу открыть Грузии "европейскую перспективу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Премьер Грузии утверждает, что не завидует Украине и Молдове, получившим статус кандидатов в ЕС Грузия видит себя в составе ЕС через 5-10 лет - Гарибашвили Гарибашвили гарантировал гражданам Грузии мир с Россией Баку и Тбилиси обсудили перспективы расширения сотрудничества Грузии война не грозит - премьер Премьер Грузии повторно заразился коронавирусом, продолжит работу в дистанционном режиме

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az