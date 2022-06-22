Премьер Индии примет участие во встрече G7 в Германии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите G7 в ФРГ 26-27 июня по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает в среду индийское министерство иностранных дел.

"В ходе саммита премьер-министр, как ожидается, выступит на двух сессиях, в ходе которых будут подняты темы окружающей среды, энергетики, климата, продовольственной безопасности, здравоохранения, гендерного равенства и демократии", - отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что на саммит также приглашены Аргентина, Индонезия, Сенегал, ЮАР, и Моди во время G7 проведет двусторонние встречи с некоторыми иностранными лидерами.

После саммита премьер Индии отправится с визитом в ОАЭ.