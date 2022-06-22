Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!

В целях расширения доступа к финансовым услугам, агентский банкинг - совместный проект Центрального банка Азербайджанской Республики, AccessBank и Азерпочт уже предоставляет услуги в Масаллинском и Товузском районах. Граждане могут воспользоваться финансовыми услугами, предоставляемыми AccessBank, в пунктах почтового обслуживания с индексом AZ4400, расположенных по адресу: проспект Г.Алиева, 89, город Масаллы, и в пунктах почтового обслуживания AZ6000, расположенных по адресу: улица Сабира, 24, город Товуз.

Следует отметить, что реализация модели проекта, инициированная Центральным Банком страны и поддержанная Международной Финансовой Корпорацией (IFC), началась в филиале Азерпочт в Агдаше. С марта жители города пользуются банковскими услугами в почтовом отделении по адресу улица Бакира Набиева, 15/4.

Модель агентского банкинга — это предоставление банковских продуктов и услуг клиентам сторонними организациями. В международной практике данная модель широко используется для расширения доступа к банковским услугам, особенно в районах с небольшим количеством банковских филиалов и отделений.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).