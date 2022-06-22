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Дальнее зарубежье 22.06.2022 20:01

В Нидерландах выявили десятки новых случаев оспы обезьян

Число случаев заболевания оспой обезьян у людей в Нидерландах достигло 167, это почти в два раза больше, чем неделю назад, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения (RIVM).

Шесть дней назад в стране было зафиксировано всего 95 случаев заболевания, а две недели назад - всего 60.

В RIVM отметили, что из-за долгого инкубационного периода заболевания сложно определить, как далеко распространилась инфекция.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ОСПА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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