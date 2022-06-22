Азербайджан к 2027г создаст газотранспортную и газораспределительную сеть в Карабахе и В.Зангезуре

Правительство Азербайджана планирует к 2026 году с целью обеспечения газом создать на освобожденных территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре - газотранспортную сеть.
Реализация этого проекта предусмотрена Планом действий на 2022-2026гг по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», согласно плану, на первом этапе планируется прокладка газопроводов общей протяженностью 151,1 км и строительство 4-х газораспределительных станций в Физулинском, Шушинском, Агдамском и Ходжавендском районах.
Второй этап предусматривает прокладку газопроводов общей протяженностью 524,3 км, строительство 10 газораспределительных станций и 4-х газорегулирующих пунктов в Физулинском, Шушинском, Агдамском, Ходжавендском, Джабраильском, Лачинском, Зангиланском, Губадлинском и Кяльбаджарском районах.
Третий и последний этап, который завершится в 2025 году, предусматривает прокладку газопроводов общей протяженностью 611,6 км, строительство 10 газораспределительных станций и 11 газорегулирующих пунктов в Физулинском, Шушинском, Агдамском, Ходжавендском, Джабраильском, Лачинском, Зангиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Ходжалинском, Агдеринском районах и городе Ханкенди.
Кроме того, план предусматривает создание к 2027 году на освобожденных территориях газораспределительной сети.
На первом этапе газораспределительная сеть будет создана в городах Агдам и Физули, на втором этапе - в городах Шуша, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Гошасу (Лачин) и Кяльбаджар.
На третьем этапе газотранспортная сеть будет создана в 8 вышеперечисленных городах, 8 поселках и 81 селе.
Б.Рустамбеков
Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу спроса
Chesapeake Energy увеличил программу выкупа акций вдвое - до $2 млрд
Путин: поставки российской нефти в Китай и Индию «заметно растут»
В Азербайджане выявлено 27 новых случаев заражения COVID-19
Marlboro остался самым дорогим табачным брендом мира - Brand Finance
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
В ЕС не увидели проблем в предоставлении Украины статуса кандидата в члены Евросоюза, но предложили дождаться решения Европейского совета
Канцлер ФРГ выступил против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО
Cheniere Energy приняла инвестиционное решение о допмощностях СПГ на 10 млн т/г
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ