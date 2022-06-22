Азербайджан к 2027г создаст газотранспортную и газораспределительную сеть в Карабахе и В.Зангезуре

Правительство Азербайджана планирует к 2026 году с целью обеспечения газом создать на освобожденных территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре - газотранспортную сеть.

Реализация этого проекта предусмотрена Планом действий на 2022-2026гг по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», согласно плану, на первом этапе планируется прокладка газопроводов общей протяженностью 151,1 км и строительство 4-х газораспределительных станций в Физулинском, Шушинском, Агдамском и Ходжавендском районах.

Второй этап предусматривает прокладку газопроводов общей протяженностью 524,3 км, строительство 10 газораспределительных станций и 4-х газорегулирующих пунктов в Физулинском, Шушинском, Агдамском, Ходжавендском, Джабраильском, Лачинском, Зангиланском, Губадлинском и Кяльбаджарском районах.

Третий и последний этап, который завершится в 2025 году, предусматривает прокладку газопроводов общей протяженностью 611,6 км, строительство 10 газораспределительных станций и 11 газорегулирующих пунктов в Физулинском, Шушинском, Агдамском, Ходжавендском, Джабраильском, Лачинском, Зангиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Ходжалинском, Агдеринском районах и городе Ханкенди.

Кроме того, план предусматривает создание к 2027 году на освобожденных территориях газораспределительной сети.

На первом этапе газораспределительная сеть будет создана в городах Агдам и Физули, на втором этапе - в городах Шуша, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Гошасу (Лачин) и Кяльбаджар.

На третьем этапе газотранспортная сеть будет создана в 8 вышеперечисленных городах, 8 поселках и 81 селе.

Б.Рустамбеков