Создание энергокоридора Азербайджан-Турция-Европа завершится к 2027г

Правительство Азербайджана планирует к 2027 году завершить создание энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа.
«Реализация данного проекта, называемого «Джабраильский энергетический узел» предусмотрена в соответствии с Планом действий на 2022-2026гг по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
Согласно плану, реализация проекта будет осуществлена в три этапа.
На первом этапе планируется строительство 330-киловольной подстанции «Джабраил», реконструкция подстанций «Агджабеди» и «Имишли» (330 кВ) и строительство высоковольтных (330 кВ) воздушных линий элекропередачи общей протяженностью 286 км - «Агджабеди-Джабраил», «Имишли-Джебраил» и 24-километровой 110-киловольной ЛЭП для интеграции подстанции «Джабраил» к 110-киловольтной сети.
На втором этапе будет продолжено строительство подстанции «Джабраил», реконструкция подстанций «Агджабеди» и «Имишли», начнется строительство подстанции «Шахтахты» в Нахчыванской Автономной Республике (330 кВ). Также продолжится строительство высоковольтных (330 кВ) воздушных ЛЭП «Агджабеди-Джабраил», «Имишли-Джебраил» и начнется строительство новой воздушной ЛЭП «Джабраил-Шахтахты» (330 кВ) протяженностью 255 км. Будут продолжены работы по прокладке ЛЭП для интеграции подстанции «Джебраил» к 110-киловльной сети и начнется строительство 110-киловольной ЛЭП длиной 40 км для интеграции электростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» к подстанции «Джабраил».
На последнем этапе - на территории Нахчыванской автономной республики (НАР) планируется начать строительство переходной подстанции 330/400 кВ, и продолжить строительство подстанции «Джабраил», подстанции «Шахтахты» и реконструкцию подстанций «Агджабеди» и «Имишли».
Также в рамках данного этапа планируется начать строительство новой высоковольтной ЛЭП (400 кВ) «Шахтахты-Агры-2» длиной 230 км, а также продолжить строительство ЛЭП «Агджабеди-Джебраил», «Имишли-Джабраил», «Джабраил-Шахтахты».
Наряду с этим, будут продолжены работы по прокладке ЛЭП для интеграции подстанции «Джабраил» к 110-киловольтной сети и ЛЭП для интеграции электростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» к подстанции «Джабраил».
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 мая 2022 года в рамках посещения Джабраильского района принял участие в церемонии закладки фундамента 330/110-киловольтного энергетического узла «Джабраил» ОАО «Азерэнержи».
В результате строительства энергетического узла «Джабраил» будут повышены надежность и устойчивость новосозданной передающей электрической сети Карабаха и Восточного Зангезура, а также организован экспорт электроэнергии в Турцию и Европу.
Н.Аббасова
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