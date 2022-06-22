ГААД планирует в 2022г завершить строительство автодороги в обход Лачина

Начались работы по асфальтированию строящейся автодороги в обход города Лачин (Экономический район Восточный Зангезур Азербайджана), сообщили в Госагентстве автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана.
«Протяженность новой автодороги составляет 32 км. Согласно проекту, ширина проезжей части составит 7-10,5 метров, ширина грунтового полотна - 12-15 метров, ширина обочины 2х2,5 (5м)», - подчеркнули в агентстве.
В информации агентства отмечается, что в настоящее время ведется строительство четырехпролетного моста длиной 149,5 м и шириной 13,5 м, построенного на 22 км дороги.
«Завершение работ по строительству автодороги планируется в течение текущего года», - подчеркнули в ГААД.
Э.Шафиев
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