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Карабах 22.06.2022 17:48

ГААД планирует в 2022г завершить строительство автодороги в обход Лачина

Начались работы по асфальтированию строящейся автодороги в обход города Лачин (Экономический район Восточный Зангезур Азербайджана), сообщили в Госагентстве автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана.

«Протяженность новой автодороги составляет 32 км. Согласно проекту, ширина проезжей части составит 7-10,5 метров, ширина грунтового полотна - 12-15 метров, ширина обочины 2х2,5 (5м)», - подчеркнули в агентстве.

В информации агентства отмечается, что в настоящее время ведется строительство четырехпролетного моста длиной 149,5 м и шириной 13,5 м, построенного на 22 км дороги.

«Завершение работ по строительству автодороги планируется в течение текущего года», - подчеркнули в ГААД.

Э.Шафиев

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Тэги: ГААД, ЛАЧИН, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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