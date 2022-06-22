ФРС необходимы «веские признаки» замедления инфляции для прекращения подъема ставок - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената Конгресса США.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

"У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС.

Федрезерв на минувшей неделе повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

"Мы ожидаем, что дальнейшее повышение ставок будет целесообразным", - сказал Пауэлл. По его словам, стоимость заимствований начала расти минувшей осенью на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в текущем году, а финансовые условия "на данный момент существенно ужесточились".

В ходе пресс-конференции на минувшей неделе Пауэлл отметил, что ФРС будет все сложнее избежать рецессии, если цены на энергоносители и сырьевые товары не опустятся в скором времени, а также если не ослабнет проблема с цепями поставок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, показали данные министерства труда страны, опубликованные ранее в июне. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,3% в апреле.

При этом цены на энергоносители подскочили на 34,6%, максимально с сентября 2005 года, по сравнению с 30,3% в апреле, цены на бензин взлетели вдвое (на 106,7%), что стало рекордным максимумом.

Пауэлл сказал, что ФРС необходимо будет сохранять гибкость в вопросе корректирования ставок, однако отметил, что американский ЦБ постарается избежать создания новых поводов для неопределенности.

"Инфляция определенно остается неожиданно высокой в течение последнего года, и дальнейшие сюрпризы возможны", - отметил в среду глава ФРС.