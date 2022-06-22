Корабли ВМС Азербайджана уничтожили воздушные и морские цели на учениях в Каспийской море

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана на тактических учениях в Каспийском море отработали уничтожение воздушных и морских целей условного противника, а также пресекли подводные диверсии, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана
«В ходе учений были выполнены боевые задачи индивидуально и в виде тактических групп, уничтожены воздушные и морские цели условного противника, выполнена деятельность по ведению огня из гранатомета для пресечения подводных диверсий, а также боевые стрельбы», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что в ходе тактических учений с целью охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря подразделениями ВМС были также отработаны эпизоды патрулирования, а также эвакуации потерпевшего крушение судна в районах нефтегазопроводов.
В заключение была проанализирована общая деятельность, «отмечено успешное выполнение поставленных задач», добавили в Минобороны Азербайджана.
В военном ведомстве отметили, что более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1500 военнослужащих личного состава были привлечены к тактическим учениям, которые проводились с целью отработки совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствования навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою.
Р.Керимов
Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу спроса
Chesapeake Energy увеличил программу выкупа акций вдвое - до $2 млрд
Путин: поставки российской нефти в Китай и Индию «заметно растут»
В Азербайджане выявлено 27 новых случаев заражения COVID-19
Marlboro остался самым дорогим табачным брендом мира - Brand Finance
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
В ЕС не увидели проблем в предоставлении Украины статуса кандидата в члены Евросоюза, но предложили дождаться решения Европейского совета
Канцлер ФРГ выступил против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО
Cheniere Energy приняла инвестиционное решение о допмощностях СПГ на 10 млн т/г
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ