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Оборона 22.06.2022 18:34

Корабли ВМС Азербайджана уничтожили воздушные и морские цели на учениях в Каспийской море

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана на тактических учениях в Каспийском море отработали уничтожение воздушных и морских целей условного противника, а также пресекли подводные диверсии, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана

«В ходе учений были выполнены боевые задачи индивидуально и в виде тактических групп, уничтожены воздушные и морские цели условного противника, выполнена деятельность по ведению огня из гранатомета для пресечения подводных диверсий, а также боевые стрельбы», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в ходе тактических учений с целью охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря подразделениями ВМС были также отработаны эпизоды патрулирования, а также эвакуации потерпевшего крушение судна в районах нефтегазопроводов.

В заключение была проанализирована общая деятельность, «отмечено успешное выполнение поставленных задач», добавили в Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве отметили, что более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1500 военнослужащих личного состава были привлечены к тактическим учениям, которые проводились с целью отработки совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствования навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙСКОЕ МОРЕ, УЧЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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