Cheniere Energy приняла инвестиционное решение о допмощностях СПГ на 10 млн т/г

Совет директоров американкой Cheniere Energy принял положительное решение об инвестициях (FID) в отношении увеличения мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 10 млн т в год на проекте Corpus Christi (этап 3), говорится в сообщении компании.

Проект позволит увеличить поставки СПГ на мировой рынок к концу 2025 года, сообщила Cheniere Energy.