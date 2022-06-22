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Дальнее зарубежье 22.06.2022 18:55

Cheniere Energy приняла инвестиционное решение о допмощностях СПГ на 10 млн т/г

Совет директоров американкой Cheniere Energy принял положительное решение об инвестициях (FID) в отношении увеличения мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 10 млн т в год на проекте Corpus Christi (этап 3), говорится в сообщении компании.

Проект позволит увеличить поставки СПГ на мировой рынок к концу 2025 года, сообщила Cheniere Energy.

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Тэги: США, СПГ, CHENIERE ENERGY


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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