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Дальнее зарубежье 22.06.2022 19:10

Канцлер ФРГ выступил против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в бундестаге о необходимости сохранить Основополагающий акт Россия-НАТО.

"С нашей стороны было бы недальновидно денонсировать Основополагающий акт России-НАТО", - приводит его слова Tagesspiegel.

Канцлер уточнил, что подобный шаг Москва могла бы использовать в своих целях. В то же время Шольц заявил, что партнерство с РФ, пока она проводит нынешнюю политику, невозможно.

Он также заверил страны на востоке НАТО в возможности положиться на ФРГ, обещал продолжать политическую, экономическую, финансовую поддержку Украины, а также поставлять этой стране вооружения.

Канцлер отметил, что украинские военные осваивают немецкие зенитные самоходные установки "Гепард", в ближайшие дни начнут обучаться управлению реактивными системами залпового огня.

Шольц добавил, что несколько дней назад Германия и Украина подписали контракт на поставки немецких ПВО IRIS-T - наиболее современного вооружения такого класса, имеющегося у ФРГ.

В начале апреля глава МИД Британии Лиз Трасс заявляла, что время Основополагающего акта Россия-НАТО прошло, нужен новый подход к безопасности в Европе.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, НАТО, ОЛАФ ШОЛЬЦ


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