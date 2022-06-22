Канцлер ФРГ выступил против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в бундестаге о необходимости сохранить Основополагающий акт Россия-НАТО.
"С нашей стороны было бы недальновидно денонсировать Основополагающий акт России-НАТО", - приводит его слова Tagesspiegel.
Канцлер уточнил, что подобный шаг Москва могла бы использовать в своих целях. В то же время Шольц заявил, что партнерство с РФ, пока она проводит нынешнюю политику, невозможно.
Он также заверил страны на востоке НАТО в возможности положиться на ФРГ, обещал продолжать политическую, экономическую, финансовую поддержку Украины, а также поставлять этой стране вооружения.
Канцлер отметил, что украинские военные осваивают немецкие зенитные самоходные установки "Гепард", в ближайшие дни начнут обучаться управлению реактивными системами залпового огня.
Шольц добавил, что несколько дней назад Германия и Украина подписали контракт на поставки немецких ПВО IRIS-T - наиболее современного вооружения такого класса, имеющегося у ФРГ.
В начале апреля глава МИД Британии Лиз Трасс заявляла, что время Основополагающего акта Россия-НАТО прошло, нужен новый подход к безопасности в Европе.
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