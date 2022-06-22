Chevron расторгает с Cheniere контракт на сжижение 7 млн т/г, заключает контракт на покупку до 2 млн т СПГ

Американская Chevron заключила соглашение о базовых условиях покупки до 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с заводов Cheniere Energy, сообщила последняя.

Так, Chevron согласилась закупать около 1 млн тонн СПГ в год у дочерней компании Cheniere Energy - Sabine Pass Liquefaction - на условиях FOB. Поставки начнутся в 2026 году, достигнут полного объема 1 млн т в год в 2027 г. и продолжатся до середины 2042 года.

Кроме того, Chevron согласилась закупать около 1 млн т СПГ в год у Cheniere Marketing на условиях FOB с поставками, начинающимися в 2027 году и продолжающимися примерно 15 лет.

Соглашение с Cheniere Marketing зависит от того, примет ли Cheniere положительное инвестиционное решение (FID) о строительстве дополнительных СПГ-мощностей на терминале в Корпус-Кристи (Corpus Christi) кроме третьей стадии проекта с семью технологическими линиями (сейчас мощность составляет 15 млн т/, принято инвестрешение об увеличении на 10 млн т/г - ИФ). Закупочная цена СПГ в рамках соглашения привязана к цене Henry Hub плюс фиксированная плата за сжижение.

Между Chevron и Sabin Pass LNG действует соглашение об использовании СПГ-мощностей с июля 2009 года сроком на 20 лет на сжижение 1 млрд куб. футов с день (7-7,5 млн т СПГ в год - ИФ). Это составляет одну четверть мощностей: TotalEnergies имеет контракт на 1 млрд куб. футов в сутки, Cheniere Energy Investments - 2 млрд куб. футов в сутки.

Стоимость резервирования мощности составляет $0,28/MmBtu, операционные затраты - $0,4/MmBtu.