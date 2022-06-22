Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу спроса

Нефтяные котировки ускорили падение вечером в среду, приближаясь к минимуму за шесть недель из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 по бакинскому времени упали в цене на $4,9 (4,27%) - до $109,75 за баррель. Котировки находятся на минимальном уровне с конца мая.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $4,79 (4,37%) - до $104,73 за баррель.

Участники нефтяного рынка следят за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. В ходе выступления Пауэлл выразил решимость продолжить повышение ключевой ставки в США для сдерживания инфляции и несмотря на риски рецессии.

Также в центре внимания трейдеров находятся попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США.

"Продолжающееся снижение цен на нефть говорит о том, что страхи глобальной рецессии постепенно берут верх и оказывают большее давление, чем позитивные факторы, включая дефицит поставок и перспективы восстановления деловой активности", - сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Оскардеская.