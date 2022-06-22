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Регион 22.06.2022 20:06

Лавров прибыл в Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Иран с рабочим визитом, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе визита 22-23 июня у Лаврова запланированы встречи с президентом Ирана и министром иностранных дел исламской республики.

В ходе встреч планируется обсуждение ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке, Украины, Сирии и ряда других региональных проблем, сообщила ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, также будет уделено внимание двустороннему сотрудничеству России и Ирана, в первую очередь его торгово-экономической составляющей, совместным проектам в области энергетики и транспорта.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СЕРГЕЙ ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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