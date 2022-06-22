Лондон объяснил отказ во въезде парламентариям РФ их нахождением в санкционных списках

Отказ Лондона в выдаче виз членам российской делегации для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ обусловлен их нахождением в британских санкционных списках, сообщили в среду в посольстве Великобритании в Москве.
"Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины. Данные санкции запрещают им, в том числе, совершать поездки в Великобританию", - говорится в телеграм-канале британского посольства.
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме.
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