В Токио заявили, что корабли ВМФ РФ прошли вдоль побережья Японии

Группа боевых кораблей Тихоокеанского флота прошла вдоль побережья Японии, сообщили ее Силы самообороны.

Указывается, что российская группировка состояла из двух больших противолодочных кораблей класса "Удалой" и четырех фрегатов класса "Стерегущий", фотографии которых публикуют Силы самообороны.

Вместе с ними был зафиксирован корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин", который, по данным западных источников, неоднократно участвовал в обеспечении советских пилотируемых космических полетов и испытаниях межконтинентальных баллистических ракет.

По утверждению японских военных, поход российских военных кораблей вдоль восточных и западных берегов Страны восходящего солнца в Тихом океане и Японском море проходил с 15 по 22 июня.