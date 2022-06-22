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Дальнее зарубежье 22.06.2022 20:30

В Токио заявили, что корабли ВМФ РФ прошли вдоль побережья Японии

Группа боевых кораблей Тихоокеанского флота прошла вдоль побережья Японии, сообщили ее Силы самообороны.

Указывается, что российская группировка состояла из двух больших противолодочных кораблей класса "Удалой" и четырех фрегатов класса "Стерегущий", фотографии которых публикуют Силы самообороны.

Вместе с ними был зафиксирован корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин", который, по данным западных источников, неоднократно участвовал в обеспечении советских пилотируемых космических полетов и испытаниях межконтинентальных баллистических ракет.

По утверждению японских военных, поход российских военных кораблей вдоль восточных и западных берегов Страны восходящего солнца в Тихом океане и Японском море проходил с 15 по 22 июня.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ВМФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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