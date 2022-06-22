В Токио заявили, что корабли ВМФ РФ прошли вдоль побережья Японии

Группа боевых кораблей Тихоокеанского флота прошла вдоль побережья Японии, сообщили ее Силы самообороны.
Указывается, что российская группировка состояла из двух больших противолодочных кораблей класса "Удалой" и четырех фрегатов класса "Стерегущий", фотографии которых публикуют Силы самообороны.
Вместе с ними был зафиксирован корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин", который, по данным западных источников, неоднократно участвовал в обеспечении советских пилотируемых космических полетов и испытаниях межконтинентальных баллистических ракет.
По утверждению японских военных, поход российских военных кораблей вдоль восточных и западных берегов Страны восходящего солнца в Тихом океане и Японском море проходил с 15 по 22 июня.
Президенты Азербайджана и Узбекистана в ноябре встретятся в Самарканде
Корабли ВМС Азербайджана уничтожили воздушные и морские цели на учениях в Каспийской море
ГААД планирует в 2022г завершить строительство автодороги в обход Лачина
Дефляция в РФ держится третью неделю подряд
В Брюсселе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу потолка цен на газ в Европе
Chevron расторгает с Cheniere контракт на сжижение 7 млн т/г, заключает контракт на покупку до 2 млн т СПГ
В Азербайджане выявлено 27 новых случаев заражения COVID-19
Marlboro остался самым дорогим табачным брендом мира - Brand Finance
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ