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Источник сообщил о планах обсудить на саммите ЕС вывоз зерна из Украины

Один из наиболее чувствительных вопросов, которые будет обсуждать саммит ЕС 23-24 июня, - это продовольственная безопасность, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Вопрос в том, как вывести из Украины зерно. Уже многое сделано через "коридоры солидарности". (...) Но этого недостаточно, потребности высоки", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их в среду в Брюсселе на условиях анонимности с повесткой предстоящего заседания Европейского совета.

По его словам, Евросоюз работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем над поиском с участием России, Украины и Турции решения по организации коридоров, которые позволят вывезти украинское зерно и доставить его на мировые рынки.

"Это будет важная дискуссия на саммите", - подчеркнул источник.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 20 июня в своем письме-приглашении европейским лидерам на саммит ЕС связал проблему вывоза украинской пшеницы с российской спецоперацией.

"Это затрагивает многие страны, особенно в Африке, создавая риск голода и политической и социальной нестабильности. Опираясь на наши усилия, направленные на то, чтобы помочь Украине экспортировать свое зерно, мы обсудим дальнейшие меры по решению этих вопросов", - написал глава Евросовета.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, САММИТ, ЗЕРНО


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