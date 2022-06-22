Президент Грузии раскритиковала премьера и парламентариев за их действия накануне саммита ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон о прослушивании разговоров и напомнила властям о том, что в Евросоюзе надеются увидеть в Грузии больше демократии.

"Я сегодня использовала право вето на закон, который касается прослушек и расширения прослушек и таким образом ограничения прав людей", - заявила Зурабишвили в среду на брифинге.

Она отметила, что через два дня Евросовет должен принять окончательное решение по заявкам Грузии, Украины и Молдовы на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.

По словам Зурабишвили, она понимает, что в парламенте вето будет преодолено, однако с ее стороны это сигнал, что она не согласна с принятием такого закона.

"Это будет касаться всех законов, которые в ближайшие шесть месяцев будут приниматься в неправильном направлении. Это больше политическое вето, так как нельзя чтобы в эти дни в Грузии был принят такой закон, который еще больше ущемляет права человека и когда нас наоборот просят (в ЕС) в этом направлении дать больше гарантий, быть более демократичными, быть более европейскими", - сказала президент.

Зурабишвили также подвергла критике выступление в среду в парламенте премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и поведение во время его выступления депутатов.

По ее словам, в минувший понедельник на акции в поддержку евроинтеграции в Тбилиси, на которой собрались представители всех слоев общества, простые граждане продемонстрировали стремление стать частью Европы, общество на этой акции показало сдержанность, воспитанность, взаимоуважение, однако парламент продемонстрировал другое лицо - "противостояние, ругань, не умение слушать друг друга".

"Я обеспокоена из-за того, что услышала в парламенте. То, что я увидела, это противоречит тому что показало общество. Всё, что мы могли показать в плохом виде, мы сегодня показали в парламенте. К этому добавилось выступление премьера", - сказала президент.

По ее мнению, речь главы грузинского правительства была негативным посланием для Брюсселя.

"Когда ты ждешь от наших партнеров такое важное решение, как минимум, от тебя требуется две вещи - первое, это услышать голос твоего народа, что требуется от любых властей в целом, и второе - услышать, что от тебя ждет тот партнер, то собрание, которое послезавтра примет решение. Они ждали один простой пример, чтобы была высказана политическая воля, что мы прочли рекомендации, мы их проанализируем (...), что мы готовы все вместе, не поляризовано, не противостоянием, а все вместе сделать все, чтобы к концу года выполнить все что нам рекомендовано", - отметила Зурабишвили.

Премьер Грузии Гарибашвили ранее в среду выразил сожаление в связи с отказом Еврокомиссии рекомендовать присвоить его стране статус кандидата в члены ЕС, отметив, что в Тбилиси ждут окончательного решения Евросоюза на этой неделе.

"Хочу сказать и о том, что наши оппозиционеры, в том числе, находящиеся в этом зале, постоянно посещали Брюссель и убеждали европарламентариев, что Грузия недостойна получить статус кандидата на членство в Евросоюз", - добавил премьер.

Кроме того, Гарибашвили обвинил в деструктивных действиях против Грузии в европейских столицах и Вашингтоне не только радикальную грузинскую оппозицию, но и отдельных представителей властей Украины.

Выступление премьер было дважды прервано депутатами от оппозиционной фракции "Единое национальное движение", выкриками выражавших протест против слов премьера о том, что 17 июня Еврокомиссия приняла "историческое" решение, рекомендовав Евросоюзу открыть Грузии "европейскую перспективу".