Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия в парламенте

Болгарские парламентарии в среду выразили недоверие правительству Кирила Петкова, информирует Болгарское национальное телевидение.

По итогам голосования, которые приводит телевидение, 123 депутата высказались "против" нынешнего кабинета, "за" проголосовали 116, при отсутствии воздержавшихся.

"Для меня было честью руководить правительством. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии", - заявил по итогам голосования Петков.

Он получил пост премьера по итогам парламентских выборов в декабре 2021 года, они прошли в третий раз за год. В результате этих выборов большее количество мест в парламенте (67) получила коалиция "Продолжаем перемены" (ПП), которой руководят Кирил Петков и Асен Васильев. В коалиции с Болгарской социалистической партией, избирательным блоком "Демократическая Болгария" и партией "Есть такой народ" (ЕТН) было сформировано правительство.

8 июня лидер ЕТН Слави Трифонов заявил, что его партия покидает коалицию. Причинами такого поступка он назвал разногласия по поводу бюджета страны и слишком мягкую позицию Петкова в отношении разрешения Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС. Таким образом, коалиция Петкова потеряла большинство в Народном собрании.

С предложением о вотуме недоверия выступила группа депутатов во главе с Десиславой Атанасовой, которая является членом правоцентристской партии "Граждане за развитие Болгарии" (ГЕРБ). В этой партии Петкова обвинили в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику.

За время, проведенное у власти, Петков придерживался пронатовской повестки.