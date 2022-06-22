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Внешняя политика 22.06.2022 21:53

Президенты Азербайджана и Узбекистана в ноябре встретятся в Самарканде

Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев в ноябре текущего года проведут встречу в Самарканде. Об этом заявил Мирзиёев, выступая в среду на приеме в Хиве в честь Алиева, совершавшего 21-22 июня государственный визит в Узбекистан.

Он отметил, что в ходе переговоров Баку и Ташкент обсудили планы дальнейшего сотрудничества, обратив внимание на необходимость развивать культурную составляющую.

«Как здорово будет организовать во время предстоящей в ноябре этого года нашей встречи в Самарканде совместный концерт мугама и макома на стихи Физули и Навои с участием оркестра. Думаю, что, подготовившись к нему месяц, вы можете добиться высокого результата», - заявил Мирзиёев.

«Мы договорились хотя бы раз в три месяца осуществлять взаимные визиты, увеличив поездки, вывести наше культурное единство на новую плоскость», - добавил он.

Р.Керимов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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