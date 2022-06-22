Дефляция в РФ держится третью неделю подряд

Росстат на неделе с 11 по 17 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,12% после дефляции 0,14% неделей ранее и дефляции в 0,01% двумя неделями ранее и нулевой динамки цен тремя неделями ранее.

С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Среднесуточное снижение цен за 17 дней июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,015% (против среднесуточного прироста в 0,019% за 15 дней июня 2021 года и также 0,019% за 21 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась до 16,42% с 16,7% на 10 июня, 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

За период с 11 по 17 июня 2022 года снизились цены: на сахарный песок - на 2,0%, яйца куриные - на 0,6%, молоко стерилизованное - на 0,4%, крупу гречневую - на 0,3%.

Одновременно выросли цены: на конфеты шоколадные - на 0,7%, рис и вермишель - на 0,4%, маргарин, чай черный - на 0,3%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,5% (неделей ранее подешевела на 3,1%), в том числе капуста - на 9,7%, помидоры - на 6,5%, свекла - на 3,8%, бананы - на 3,7%, лук - на 2,1%, морковь - на 2,0%, картофель - на 0,2%, огурцы - на 0,1%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,3%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: эргоферон - на 0,7%, левомеколь - на 0,5%, ренгалин, комбинированные анальгетики, корвалол - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 2,0%, спички - на 0,7%, пасты и щетки зубные - на 0,5%.

Снизились цены на плиты ДСП - на 1,2%, телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России уменьшилась за неделю на 8,7% (неделей ранее - снизилась на 2,3%).